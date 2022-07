Posso pensar em renunciar, mas não agora, diz papa Francisco

Papa falou com jornalistas no avião papal na volta de uma viagem ao Canadá

O papa Francisco afirmou que pode chegar o momento em que ele precise avaliar a possibilidade de renúncia à chefia da Igreja Católica - e que o faria caso sua saúde o impeça de servir o cargo do modo necessário. Mas não é algo em que pense no momento, disse ele.

Francisco, de 85 anos, reforçou que pretende seguir com suas funções - e disse que será guiado por Deus no que diz respeito à renúncia, na eventualidade de ela acontecer.

"Não é uma catástrofe mudar de papa, não é um tabu", ele disse a jornalistas, sentado em uma cadeira de rodas, no avião papal, voltando do Canadá a Roma.

Em meses recentes, Francisco sofreu com um problema no joelho que impactou sua mobilidade. Ele passou boa parte da turnê no Canadá na cadeira de rodas.

"Esta viagem foi intensa", disse ele aos jornalistas. "Não acho que eu consiga continuar a viajar com o mesmo ritmo que antes, na minha idade, com as limitações deste joelho. Ou me poupo um pouco para continuar a servir a Igreja, ou preciso começar a considerar a possibilidade de sair."