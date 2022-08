A dor da esposa de nigeriano espancado até morrer na Itália

Ogorchukwu, de 39 anos, vendia produtos na rua principal de Civitanova Marce, uma cidade litorânea no mar Adriático. Segundo a polícia, depois de algum contato com o vendedor, um homem o espancou até a morte.

As imagens mostram um homem branco pressionando Ogorchukwu com força contra o chão, e este em vão tenta lutar por sua vida. A polícia prendeu um suspeito, um italiano de 32 anos, investigado por assassinato e roubo, já que teria levado o celular do ambulante após as agressões.