Líder da Al-Qaeda morre em ataque dos EUA com drones, diz imprensa americana

Há 40 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Porta-voz do Talebã confirmou que os EUA realizaram no domingo (31/7) um ataque com drones em uma área residencial de Cabul

Uma operação no Afeganistão da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, matou o líder da Al-Qaeda, o egípcio Ayman al-Zawahiri, segundo informaram fontes à imprensa americana.

De acordo com os relatos, Ayman al-Zawahiri foi morto em um ataque com drones conduzido pela CIA na capital afegã, Cabul, no domingo (31/7).

A morte ainda não foi confirmada oficialmente, mas a Casa Branca anunciou que o presidente Joe Biden dará detalhes da operação no Afeganistão ainda na noite desta segunda-feira (1/8).

Segundo a rede de televisão CBS News, três fontes confirmaram a morte do líder da Al-Qaeda; a rede CNN e os jornais The New York Times e Washington Post também confirmaram a informação com fontes não identificadas.

Zawahiri, um cirurgião oftalmologista que ajudou a fundar a Jihad Islâmica Egípcia, assumiu a liderança da Al-Qaeda após o assassinato de Osama Bin Laden pelas forças americanas em maio de 2011.

Antes disso, Zawahiri era considerado o braço direito de Bin Laden e o principal ideólogo da Al-Qaeda. Alguns especialistas acreditam que ele tenha sido o "cérebro operacional" por trás dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

Crédito, AFP Legenda da foto, Zawahiri em imagem de 2011

Um funcionário de alto escalão dos EUA falou de uma operação "bem-sucedida" contra um alvo "significativo" da Al-Qaeda no Afeganistão no último fim de semana. Segundo a fonte, não houve vítimas civis na operação ocorrida durante o fim de semana.

Enquanto isso, um porta-voz do Talebã confirmou que os EUA realizaram no domingo um ataque com drones em uma área residencial de Cabul. O porta-voz classificou a operação como uma violação de normais internacionais.

"Tais ações são uma repetição das experiências fracassadas dos últimos 20 anos e vão contra os interesses dos Estados Unidos da América, do Afeganistão e da região", disse o porta-voz do Talebã, um antigo aliado da Al-Qaeda.

