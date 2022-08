Pelosi em Taiwan: os jovens da ilha que treinam 'por conta própria' para guerra

2 agosto 2022

Amigos que souberam que estou em Taiwan têm me enviado mensagens cada vez mais alarmantes: "Espero que você tenha seu colete à prova de balas com você!" ou "seu hotel tem um abrigo antiaéreo?"

Freddy Lim já foi cantor de heavy metal e agora é político. É parlamentar do partido que está atualmente está no poder. Hoje, Freddy ostenta um corte de cabelo curto e uma camisa elegante, mas as tatuagens ainda surgem debaixo da roupa bem passada.