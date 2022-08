Taiwan: visita de Nancy Pelosi à ilha é 'brincar com fogo', diz China aos EUA

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, se encontra com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, nesta quarta-feira (03/08)

A visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan está apenas no segundo dia, mas já acumula reações contundentes por parte da China. Americanos, por outro lado, minimizam o impacto da viagem.

Em um comunicado nesta terça-feira (2/8), o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a visita é como "brincar com fogo" e "aqueles que brincam com fogo perecerão por ele".

Na terça-feira, o governo da China convocou o embaixador dos EUA, Nicholas Burns, e fez um "forte protesto" contra a visita de Pelosi, segundo a agência de notícias chinesa Xinhua.

Ainda de acordo com a agência, o vice-ministro Xie Feng afirmou no encontro que os EUA "pagarão o preço por seus próprios erros", que as consequências "serão extremamente sérias" e que Washington deveria "tomar medidas práticas para desfazer os efeitos adversos causados pela visita de Pelosi a Taiwan".

Além das declarações, Pequim anunciou a suspensão de importações vindas de Taiwan, abrangendo produtos como biscoitos, doces, peixes e frutas cítricas.

Taiwan tem uma profunda relação econômica com a China, que recebe cerca de 30% de suas exportações e é seu principal parceiro comercial. Para a China, Taiwan é uma província separatista que um dia voltará ao seu controle. Taiwan, por outro lado, se define como um país independente da China — com sua própria Constituição e líderes eleitos por meio do voto popular.

Menos de uma hora após o avião de Pelosi pousar, o Exército de Libertação Popular da China anunciou que enviaria aeronaves e navios para realizar nos próximos dias exercícios militares nas proximidades de Taiwan. O ministro da Defesa de Taiwan afirmou que os exercícios são uma tentativa de intimidar psicologicamente a população.

Encontro de Pelosi com presidente de Taiwan

Crédito, EPA Legenda da foto, Agenda de Pelosi em Taiwan inclui encontro com a presidente Tsai Ing-wen

Enquanto isso, Pelosi se encontrou nesta quarta-feira (3/8) com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, além de empresários e representantes da sociedade civil.

A presidente da Câmara dos EUA afirmou que desejava honrar a posição dos EUA de "inabalável compromisso com o apoio à vibrante democracia de Taiwan". Ela é a política de escalão mais alto dos EUA a visitar Taiwan nos últimos 25 anos.

O porta-voz de segurança nacional dos EUA, John Kirby, assegurou por sua vez que "não há razão para esta visita se tornar um evento disparador de uma crise ou conflito".

Embora a visita de Pelosi tenha sido objeto de grande especulação no mundo todo por dias, ela foi envolta em segredo até o último minuto. Quando ela partiu para uma viagem à Ásia no domingo (31/7), seu itinerário oficial não trazia o nome de Taiwan — e sim Cingapura, Malásia, Coréia do Sul e Japão.A Casa Branca se opôs abertamente a uma viagem do tipo — segundo declarou o presidente Joe Biden, militares avaliaram que a ida não seria uma "boa ideia". Mas, depois que Pelosi desembarcou em Taiwan, Kirby, representando a Casa Branca, disse à CNN que a visita dela era semelhante a viagens anteriores de outras autoridades.Dirigindo-se à forte reação da China, Kirby afirmou que "os Estados Unidos não serão intimidados por ameaças".

Crédito, EPA Legenda da foto, Dentro de uma hora desde que avião de Pelosi pousou em Taiwan, a China anunciou exercícios militares na ilha

Democracia em Taiwan está 'sob ameaça', escreveu Pelosi

A China exerce forte pressão sobre outras nações para que seu princípio de "Uma China" — ou seja, de que existe apenas uma nação chinesa, com sede em Pequim — seja aceito. Apenas 15 países têm relações diplomáticas formais com Taiwan.A política de longa data dos EUA tem sido reconhecer a unidade do governo da China, mas também manter robustas relações "não oficiais" com Taiwan, incluindo a venda de armamento.

Como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Pelosi é a segunda na linha de sucessão para a presidência dos EUA, depois do vice-presidente. No entanto, ela também é uma antiga crítica de Pequim.

Em um comunicado recente, Pelosi afirmou: "A solidariedade da América com os 23 milhões de habitantes de Taiwan é mais importante hoje do que nunca, pois o mundo enfrenta uma escolha entre a autocracia e a democracia".

Em um artigo publicado no jornal Washington Post, Pelosi escreveu que "a robusta democracia de Taiwan" está "sob ameaça"."Diante da acelerada hostilidade do Partido Comunista Chinês (PCC), a visita de nossa delegação do Congresso deve ser vista como uma declaração inequívoca de que os Estados Unidos estão com Taiwan, nosso parceiro democrático, enquanto defende a si mesmo e sua liberdade", afirmou a americana.

