Tensão em Taiwan: o longo histórico de Nancy Pelosi em oposição à China

A viagem não teve apoio pelo presidente dos EUA, Joe Biden. Com as tensões EUA-China, funcionários da Casa Branca tentaram dissuadi-la. Biden disse recentemente a repórteres que "os militares [americanos] acham que não é uma boa ideia".

Visita à Praça da Paz Celestial em 1991

Alguns criticaram as ações de Pelosi durante essa visita. O ex-chefe da sucursal da CNN em Pequim, Mike Chinoy, escreveu em um editorial para a revista Foreign Policy que foi preso no local por causa de Pelosi. Chinoy disse que não sabia o que a deputada planejava fazer na praça e foi detido por várias horas.

Mais recentemente, ela emitiu uma nota para marcar o 33º aniversário dos protestos deste ano, chamando as manifestações de "um dos maiores atos de coragem política" e criticando o "regime opressor" do Partido Comunista.

Cartas para Hu

Em uma reunião com o então vice-presidente chinês, Hu Jintao, em 2002, Pelosi tentou lhe dar quatro cartas expressando preocupação com a detenção e prisão de ativistas na China e no Tibete, e pedindo sua libertação. Mas Hu recusou-se a aceitar as cartas.