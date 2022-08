Guerra na Ucrânia: maior usina nuclear da Europa está fora de controle, diz agência da ONU

Em entrevista à agência de notícias Associated Press, o argentino Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), afirmou que a fábrica de Zaporizhzhia, no sul ucraniano, precisava de uma inspeção e de reparos.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, acusou a Rússia no início desta semana de usar a usina, invadida em março, como base militar para lançar ataques contra forças ucranianas.

A Ucrânia diz que os russos estacionam tropas e armazenam equipamentos militares nos terrenos da usina, localizada no rio Dnipro, no sul da Ucrânia.

A usina ainda está operante, com funcionários ucranianos sob controle russo.

Os contatos da agência da ONU com a equipe da instalação foram "irregulares" e a cadeia de suprimentos de equipamentos e peças sobressalentes está interrompida, explicou Grossi à AP. Havia também muito material nuclear que precisava ser inspecionado, acrescentou.

"Enquanto esta guerra continua, a inação é inconcebível", disse ele. "Se ocorrer um acidente na Usina Nuclear de Zaporizhzhia, não teremos um desastre natural para culpar — teremos que responder apenas a nós mesmos. Precisamos do apoio de todos."

Em 1986, o norte da Ucrânia foi palco do pior desastre nuclear do mundo quando um reator na usina de Chernobyl explodiu.

As forças russas também tomaram Chernobyl logo após a invasão em 24 de fevereiro deste ano, mas se retiraram após cinco semanas. Computadores no local foram saqueados ou danificados, mas as estruturas principais na usina desativada não foram afetadas.