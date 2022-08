China lança mísseis em exercícios militares perto de Taiwan: 'Enfrentamos isso há 70 anos'

Há 35 minutos

Homem observa exercícios militares chineses no litoral de Taiwan

Até agora, as crescentes tensões entre China e Taiwan — uma consequência da breve mas polêmica visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei — estão ocorrendo exatamente dentro do previsto.

Então, duas horas depois da entrada em vigor dessas zonas, Pequim disparou pelo menos dois mísseis balísticos Dong Feng através do estreito para as zonas ao norte do litoral de Taiwan.