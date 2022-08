Al-Qaeda: quem é Sayf al-Adl, o 'próximo líder' da rede extremista?

Há 1 hora

A morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, em um ataque de drone dos EUA na capital afegã, Cabul, despertou a curiosidade sobre quem pode agora assumir o comando da organização terrorista.

Sayf al-Adl, nascido no Egito, é o candidato mais provável. Ele é o único sobrevivente de um grupo de cinco veteranos da Al-Qaeda, nomeados no passado como vices de al-Zawahiri, e agora ele é apontado como o sucessor mais provável.

Acredita-se que Al-Adl viva atualmente sob restrições no Irã - um país onde a Al-Qaeda considera um inimigo ferrenho.

Veterano jihadista

Fim do Matérias recomendadas

Ele é ainda uma pessoa de interesse para as autoridades nos EUA: está na "Lista de Terroristas Mais Procurados" do FBI e informações sobre seu paradeiro são recompensadas pela agência com US$10 milhões (cerca de R$52 milhões).