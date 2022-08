'Ele lutou até o fim': a morte de garoto em coma após batalha judicial

Há 23 minutos

Archie Battersbee, o garoto de 12 anos que esteve no centro de uma batalha legal entre seus pais e médicos no Reino Unido, morreu neste sábado (6/8).

Acompanhada pela família do lado de fora do Royal London Hospital, na Inglaterra, ela disse que era "a mãe mais orgulhosa do mundo".