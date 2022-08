ONU diz que há risco de desastre nuclear na Ucrânia com usina 'fora de controle'

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, disse estar "extremamente preocupado" com os relatos de bombardeios na maior usina nuclear da Europa.

Os russos mantiveram os funcionários ucranianos nas operações, mas o governo ucraniano acusa Moscou de empregar "táticas de terror" com o disparo de foguetes contra áreas civis a partir do local.

O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que a Rússia está usando a área para lançar ataques - aproveitando o "status protegido" da usina nuclear para reduzir o risco de ataques noturnos das forças ucranianas.

A usina fica nas proximidades da cidade de Energodar, no sudeste ucraniano, ao longo da margem esquerda do rio Dnieper.

"Qualquer poder de fogo militar direcionado para a instalação ou realizado a partir dela equivale a brincar com fogo, com consequências potencialmente catastróficas", acrescentou.

"Para proteger as pessoas na Ucrânia e em outros lugares de um possível acidente nuclear, devemos todos deixar de lado nossas diferenças e agir agora. A AIEA está pronta", disse Grossi, dias depois de afirmar que a usina estava "completamente fora de controle".

A Enerhoatom, a agência nuclear ucraniana que é responsável pela operação da usina, disse que ataques com mísseis russos forçaram o fechamento de uma "unidade de energia" e acrescentou que havia risco de vazamentos radioativos.

Incêndio em março na usina de Zaporizhzhia, quando as instalações foram ocupadas pelas forças militares russas

As ações "causaram um sério risco para a segurança operacional da usina", escreveu a Enerhoatom no Telegram.

No entanto, a União Europeia condenou a Rússia pelo mais recente bombardeio. O chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, afirmou que "é uma violação séria e irresponsável das regras de segurança nuclear e outro exemplo do desrespeito da Rússia pelas normas internacionais".