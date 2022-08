Museu de Londres vai devolver 72 objetos saqueados da Nigéria no século 19

Há 14 minutos

Crédito, Museu Horniman Legenda da foto, A placa do Benin do chefe Uwangue e comerciantes portugueses é um dos objetos que estão sendo devolvidos à Nigéria

Um museu em Londres anunciou que devolverá à Nigéria artefatos saqueados no século 19, ainda durante a época do Reino de Benin.

O Museu Horniman disse que a propriedade de 72 objetos seria transferida para o governo nigeriano.

Os itens incluem 12 placas de bronze, conhecidas como Bronzes do Benin, um galo de bronze e uma chave do palácio do rei.

A decisão ocorreu após um pedido da Comissão Nacional de Museus e Monumentos da Nigéria (NCMM), feito em janeiro.

O museu, no sudeste de Londres, diz que consultou membros da comunidade, visitantes, crianças em idade escolar, acadêmicos, profissionais da área de patrimônio e artistas baseados na Nigéria e no Reino Unido.

"Todas as suas visões sobre o futuro dos objetos do Benin foram consideradas, juntamente com a proveniência dos objetos", explicou o museu.

A presidente do museu disse que era "moral e apropriado" devolvê-los.

Crédito, Andrew Lee Legenda da foto, O Horniman foi recentemente nomeado Museu do Ano 2022

Nos últimos anos, aumentou a pressão política sobre governos e museus europeus para devolver os artefatos saqueados - incluindo esculturas de marfim e esculturas de metal conhecidas como Bronzes do Benin.

Alemanha também devolveu

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

"É muito claro que esses objetos foram adquiridos à força, e a consulta externa reforçou nossa opinião de que é moral e apropriado devolver sua propriedade à Nigéria", disse Eve Salomon, presidente do museu.

"O Museu Horniman está satisfeito por poder dar este passo e estamos ansiosos para trabalhar com o NCMM para garantir cuidados de longo prazo para esses artefatos preciosos."

Os itens da coleção do Horniman são apenas alguns dos artefatos devolvidos à Nigéria nos últimos meses de museus em países ocidentais.

No mês passado, o Jesus College em Cambridge (Inglaterra) e a Universidade de Aberdeen (Escócia) devolveram uma escultura de galo e outra da cabeça de um obá (rei).

As autoridades alemãs também devolveram mais de 1.100 artefatos ao país da África Ocidental.

O NCMM diz que algumas das esculturas de valor inestimável serão armazenadas no Museu Nacional do Benin assim que for ampliado e outras serão armazenadas no Museu de Lagos.

O Museu Britânico possui a maior coleção de bronzes do Benin do mundo. Mas diz que está impedido de devolver itens permanentemente pela Lei do Museu Britânico de 1963 e pela Lei do Patrimônio Nacional de 1983.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.