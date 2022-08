'Fiz meus dentes postiços com instruções nas redes sociais': crise de dentistas no Reino Unido incentiva práticas perigosas

Ian Simpson diz que planeja viajar para fora do Reino Unido para fazer seu tratamento

Moradores de uma cidade no Reino Unido onde não há sequer um único dentista do sistema público de saúde britânico (NHS) disponível para atender novos pacientes contam como ficaram desesperados e até recorreram à criação de dentaduras feitas em casa seguindo instruções nas redes sociais.

Ian Simpson, de Blackpool, no noroeste da Inglaterra, diz que passou anos tentando agendar uma consulta para um tratamento odontológico, sem sucesso.

Uma investigação da BBC em todo o Reino Unido não conseguiu encontrar nenhuma clínica no condado de Lancashire que aceitasse novos pacientes do NHS.

Mas Simpson diz que, frustrado com a longa espera, pretende agora viajar para a Turquia ou Itália para realizar seu tratamento.

"Não sorrio tanto quanto costumava. Isso parte meu coração. Tentei e tentei. No privado, o orçamento foi de 9.900 libras (mais de R$ 60 mil)", diz ele.

Oran Hodgkiss, de 22 anos, diz que teve que viajar à Irlanda do Norte, sua terra natal, para realizar um tratamento odontológico.

O estudante, que tem direito a tratamento gratuito pelo NHS, está com problemas em um dente do siso há meses e sente muitas dores.

Ele diz ter tentado tratamento com 12 dentistas sem sucesso — apenas um deles ofereceu para colocá-lo em uma lista de espera de 18 meses.

Hodgkiss conta estar desesperado para tratar os dentes a tempo de seu casamento no próximo mês e agora enfrenta "mais voos e faltas no trabalho".

As coroas que ela havia colocado anteriormente estavam caindo, explica.

Young tentou supercola por um tempo, mas agora usa plástico polimorfo — pequenas bolinhas que derretem quando submersas em água quente — e as molda para fazer os dentes postiços.

"Não é o que queria fazer. Prefiro ter dentes. Assim, posso sorrir para as pessoas um pouco à distância e não parecer muito esquisita", diz.

Dificuldade para encontrar dentista do NHS é "deprimente", diz Emma Clarke

Ela lascou o dente da frente no início da pandemia de coronavírus e tem problemas com outros quatro.

"São melhores do que não ter dentes", diz ela.

Rebecca Carey, que se tornou mãe recentemente, precisa de tratamento para um dente quebrado e o dentista do NHS mais próximo que ela conseguiu encontrar estava em Liverpool, a mais de 80 quilômetros de distância.

Emma Clarke diz que pequenas contas de plástico que usa são "melhores do que não ter dentes"

Um porta-voz do NHS informou: "O NHS anunciou recentemente as primeiras reformas da odontologia desde 2006, que apoiarão as clínicas para melhorar o acesso, incluindo dar às clínicas de alto desempenho a oportunidade de aumentar sua atividade e tratar mais pacientes".