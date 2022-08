Guerra na Ucrânia: as imagens de satélite que mostram estrago de possível ataque aéreo a base russa na Crimeia

Há 15 minutos

Imagens de satélite mostram vários aviões de guerra russos destruídos e outros danos em uma base aérea da Crimeia após explosões no início desta semana.

A base de Saky, no oeste da Crimeia, controlada pela Rússia, parece ter sido atacada na terça-feira, resultando na morte de uma pessoa.

As imagens da Planet Labs, empresa americana que faz mapas e observa imagens aéreas, mostram grandes áreas de terra queimada por incêndios que eclodiram depois das explosões.

As pistas principais da base parecem estar intactas, mas pelo menos oito aeronaves parecem estar danificadas e destruídas, com várias crateras claramente visíveis.

Fim do Matérias recomendadas

A maioria delas está em uma área específica da base com grande número de aviões estacionados ao ar livre — longe da proteção dos hangares.

Antes e depois das imagens de satélite:

As imagens de antes e depois do ocorrido, feitas pela Planet Labs, são a primeira confirmação independente de que a base pode ter sido danificada. Até agora, havia poucos detalhes sobre a extensão do impacto das explosões.