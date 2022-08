O que são os 'raios secos', causadores de incêndios florestais devastadores

Há 18 minutos

Cientistas identificaram as condições climáticas que criam os chamados "raios secos", fenômenos que iniciaram alguns dos incêndios florestais mais devastadores da Califórnia.

A parte inferior da atmosfera da Terra — a troposfera — é tão seca que a chuva que normalmente vem com os raios evapora antes de cair.

Fim do Matérias recomendadas

Agora, os cientistas identificaram as condições que permitem isso:

As altas temperaturas e a secura também são condições ideais para a queima da vegetação.

E acredita-se que nos próximos anos o aquecimento global vai aumentar as temperaturas e reduzir as chuvas na Califórnia.

Em agosto de 2020, mais de 12 mil relâmpagos secos iniciaram mais de 650 incêndios florestais em toda a Califórnia, queimando mais de 600 mil hectares de terra, com centenas de milhares de pessoas evacuadas, o equivalente a cerca de 840 mil campos de futebol.

Acredita-se também que o relâmpago tenha intensificado o incêndio batizado como McKinney, o maior do Estado este ano, na semana passada.

O principal autor do artigo, Dmitri Kalashnikov, da Universidade Estadual de Washington, disse que as múltiplas ignições de fogo em eventos de raios secos faz com que ele sejam difíceis de se controlar.