Johnson’s vai parar de fabricar talco após processo bilionário: há riscos no uso do produto?

A Johnson & Johnson (J&J) deixará de fabricar e comercializar pó de talco para bebês em todo o mundo a partir do próximo ano.

O anúncio ocorre mais de dois anos depois que a gigante da saúde encerrou as vendas do produto nos EUA.

A J&J enfrenta dezenas de milhares de processos de mulheres que alegam que seu pó de talco continha amianto e as levou a desenvolver câncer de ovário.

O talco é extraído da terra e é encontrado em camadas próximas às do amianto, que é um material conhecido por causar câncer.

A empresa acrescentou que talco para bebês à base de amido de milho já é vendido em países ao redor do mundo.

Por que o amianto oferece riscos à saúde

O amianto branco, conhecido como crisótilo, é a única forma de amianto usada hoje. A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma que a variação também é associada ao mesotelioma e outros tipos de câncer, mas seus produtores dizem que a substância é segura se manejada com cuidado.

Alguns especialistas afirmam que o amianto branco traz menos risco à saúde do que os amiantos azul e marrom, mas mesmo empresas que vendem a substância dizem que os trabalhadores devem evitar inalar o ar com o produto.

A substância é amplamente produzida e usada no Brasil, apesar de alguns esforços isolados para se bani-la. O Brasil é o terceiro maior produtor e exportador de amianto, que é vendido para países como Colômbia e México. O país também é o quinto maior consumidor do produto.

Mais sobre o caso

Em 2020, a J&J disse que deixaria de vender talco para bebês nos EUA e no Canadá porque a demanda havia caído após o que chamou de "desinformação" sobre a segurança do produto em meio a vários casos legais.

Na época, a empresa disse que continuaria a vender seu talco para bebês à base de talco no Reino Unido e no resto do mundo.