FBI apreendeu dezenas de documentos secretos e ultrassecretos da casa de Trump

Um mandado de busca e apreensão, divulgado nesta sexta-feira (12/8), mostra que o FBI encontrou e apreendeu 11 conjuntos de documentos confidenciais da residência do ex-presidente americano Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, no início desta semana.

Na última quinta-feira, o Departamento de Justiça pediu que o tribunal responsável pelo caso tornasse pública a documentação que autorizou e justificou a entrada de agentes do FBI, a polícia federal americana, na casa do Republicano.

A quebra do sigilo enquanto a investigação ainda está em andamento é uma medida pouco usual nos EUA, mas foi autorizada na tarde desta sexta-feira.

Os itens removidos pelo FBI de Mar-a-Lago incluem 20 caixas, pastas de fotos e uma carta de clemência escrita em nome do estrategista político Roger Stone, um aliado de longa data de Trump.

Parte de documento do FBI sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão

O mandado, no entanto, afirma que Trump é suspeito de ter violado artigos do Ato contra Espionagem, legislação americana de 1917 que proíbe a manipulação de documentos classificados como sensíveis, especialmente da área de defesa nacional dos EUA, fora das dependências do governo federal, expondo-os ao risco de vazamento ou exposição indevida.