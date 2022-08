O misterioso caso do jornalista desaparecido na Síria há 10 anos

Há 54 minutos

O presidente americano Joe Biden disse que os Estados Unidos têm certeza de que um jornalista do país, sequestrado uma década atrás, está detido pelo governo da Síria.

Austin Tice, ex-fuzileiro naval, foi capturado perto da capital síria, Damasco, em 14 de agosto de 2012, enquanto cobria a guerra civil do país, segundo sua família.

"Sabemos com certeza que ele foi detido pelo regime sírio", afirmou Biden. Ele instou a Síria para "trabalhar conosco para podermos trazer Austin para casa".

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, não confirmou se Tice está detido pelo seu governo. Anteriormente, outras altas autoridades sírias negaram a detenção do jornalista.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela captura e seu paradeiro é desconhecido do público.

Fim do Matérias recomendadas

Tice completou 41 anos no último dia 11 de agosto e seu sequestro é um dos mais longos envolvendo cidadãos americanos. Ele foi visto pela última vez, vendado e aparentemente em dificuldades, em um vídeo postado na internet semanas após a sua captura.

Sua mãe, Debra Tice, declarou ao site de notícias sobre política Axios que o caso da estrela americana de basquete Brittney Griner — para quem os Estados Unidos ofereceram à Rússia uma troca de prisioneiros — mostra "como as coisas funcionam quando o governo tem vontade".

'Me mostre'

Fim do Podcast

Debra Tice declarou recentemente à emissora CBS News que o governo Biden não estava fazendo o suficiente para trabalhar com a Síria para trazer seu filho para casa.

"O governo dos Estados Unidos trabalhou muito para me convencer que está trabalhando nisso", disse ela. "Minha resposta é: não me conte. Me mostre."