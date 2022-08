Primeira-ministra da Finlândia enfrenta crise de imagem após vídeo dançando e cantando em festa

Há 1 hora

Líderes de partidos da oposição criticaram fortemente a premiê — com um deles exigindo que ela fizesse um exame toxicológico.

'A mais descolada'

Marin havia ganhado o rótulo de primeira-ministra "mais descolada do mundo" na semana passada pelo site de notícias alemão Bild.

Fim do Matérias recomendadas

Ela já foi a primeira-ministra mais jovem do mundo e não esconde que gosta de festas — tendo sido fotografada em festivais de música diversas vezes.

No ano passado, Marin pediu desculpas públicas por ir para a balada depois de ter contato próximo com alguém que estava com covid-19.