Farmácias são condenadas a pagar US$ 650 milhões por venda de opioides que causam dependência nos EUA

Há 49 minutos

Um juiz federal decidiu que as três maiores redes de farmácias dos Estados Unidos devem pagar US$ 650,5 milhões por ter ajudado a fomentar uma crise de uso indevido de opioides em dois condados no Estado americano de Ohio.

No tribunal, os advogados dos condados de Lake e Trumbull — ambos perto de Cleveland — estimaram o custo financeiro total da crise em US$ 3,3 bilhões.

Perturbação da ordem

No condado de Lake, teriam sido 61 milhões de comprimidos no mesmo período.

Um juiz distrital dos EUA decidiu que o condado de Lake receberá US$ 306 milhões em 15 anos, enquanto o condado de Trumbull receberá US$ 344 milhões.

No curto prazo, as três empresas foram condenadas a pagar cerca de US$ 87 milhões para cobrir os dois primeiros anos do plano.