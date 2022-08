Os surfistas que despertaram a ira do prefeito de Veneza

Há 1 hora

Esportes aquáticos são proibidos no Grande Canal de Veneza

Duas pessoas filmadas surfando no canal mais movimentado de Veneza desencadearam a ira do prefeito da cidade italiana. Os vídeos provocaram indignação quando compartilhados online.

A imprensa local informa que as duas pessoas foram localizadas e multadas.

O wing surfing é um esporte aquático que consiste em surfar com uma prancha que tem uma quilha grande — é movido a vento e se desenvolveu a partir do kitesurf, windsurf e surf. Geralmente têm propulsores elétricos embutidos.

O surf, juntamente com outros esportes, como stand up paddle ou canoagem, é proibido no Grande Canal de Veneza.