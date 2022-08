China tenta 'semear chuva' para aliviar seca extrema

Crédito, China Daily via Reuters

Autoridades chinesas estão tentando induzir chuvas em partes do centro e sudoeste da China em meio a uma seca severa e uma onda de calor recorde.

Ao mesmo tempo, um aumento na demanda por ar-condicionado colocou as empresas de energia sob extrema pressão. A onda de calor de dois meses é a mais longa já registrada na China, de acordo com o Centro Nacional do Clima.