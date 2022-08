'Visitar a Europa é um privilégio, não um direito humano': os países da UE que estão fechando as portas para turistas russos

Há 1 hora

"Não é correto que os cidadãos russos possam viajar, entrar no espaço Schengen europeu, ser turistas, ver as paisagens, enquanto a Rússia está matando pessoas na Ucrânia. Isso está errado", disse na terça-feira (16/08) a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, durante uma entrevista coletiva em Oslo, capital da Noruega.

Mas as fronteiras terrestres permaneceram abertas, de modo que muitos russos viajaram por terra para a Finlândia e a Estônia, dois países da União Europeia com os quais a Rússia faz fronteira, e de lá pegaram voos para outros destinos do espaço Schengen.

Restrições à circulação

De acordo com as regras dessa zona de livre circulação, o turista deve solicitar um visto do país que pretende visitar, mas, quando o obtém, pode entrar no espaço Schengen por qualquer um dos países membros e transitar livremente por 90 dias durante um período de 180 dias.