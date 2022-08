O povoado espanhol que foi evacuado por engano

A cidade fortaleza medieval de Granadilla é uma cidade fantasma. Os visitantes podem perscrutar os quartos vazios, caminhar pelas ruas muradas e ver a cidade do alto do castelo. Mas ninguém mora lá — desde que todos os moradores foram expulsos na década de 1960.

Fundada por muçulmanos no século 9, Granadilla, localizada na província de Cáceres, no oeste de Espanha e na fronteira com Portugal, ocupava uma localização estratégica e permitia aos seus ocupantes vigiar a Ruta de la Plata, uma antiga rota de comércio e viagens que atravessava, desde norte a sul, parte do que são hoje as regiões da Andaluzia, Extremadura, Castilla y León e Astúrias.