Minions: como China alterou fim do filme 'A Origem de Gru'

Melissa Zhu

Da BBC News

Há 54 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Minions: A Ascensão de Gru estreou na China na sexta-feira (19/8)

O último filme da franquia 'Meu Malvado Favorito' estreou na China na sexta-feira (19/8) — embora com um final diferente, como descobriram os espectadores locais.

'Minions 2: A Origem de Gru' retrata o anti-herói Gru em sua adolescência e acompanha sua evolução até ele se tornar um supervilão.

Alerta: o texto a seguir contém spoilers do filme.

Mas, ao contrário do filme original, a versão chinesa não termina com Gru e seu mentor Wild Knuckles cavalgando no pôr do sol. Em vez disso, Wild Knuckles é preso enquanto Gru "se torna um dos mocinhos".

Postagens e capturas de tela do filme, compartilhadas no site de microblog chinês Weibo, mostraram que censores adicionaram uma série de imagens estáticas legendadas na sequência de créditos.

Nele, eles explicam que Wild Knuckles foi capturado e preso por 20 anos após um assalto fracassado. Ele também descobre um "amor por atuar" e monta um grupo teatral.

Gru, por sua vez, "retornou para sua família" e ser pai de suas três filhas tornou-se sua "maior realização".

A mudança foi ridicularizada por muitas pessoas na China.

"A história real está em um universo paralelo", escreveu uma pessoa.

Outros disseram que o final alternativo de Gru promoveu convenientemente a política de três filhos da China, enquanto o país tenta aumentar sua taxa de natalidade. A qualidade das fotos legendadas também foram amplamente comparadas a slides de apresentação do PowerPoint.

DuSir, um popular blogueiro de cinema com mais de 14 milhões de seguidores no Weibo, chamou as mudanças de "ultrajantes".

Em um artigo, ele questionou por que apenas os chineses precisavam de "orientação e cuidados especiais".

"Quão fracos e sem discernimento eles acham que nosso público é?", perguntou.

Apesar disso, o filme — a quinta parte da série — teve sucesso nas bilheterias, arrecadando um recorde durante a pandemia de cerca de 21,74 milhões de yuans (US$ 3,2 milhões; ou R$ 16,5 milhões) em seu dia de estreia na China, segundo o site de entretenimento Deadline.

Não é a primeira vez que um filme estrangeiro popular tem seu final alterado na China, com algumas das regras de censura mais rígidas do mundo.

No início deste ano, uma versão do filme cult americano 'Clube da Luta', de 1999, lançado na plataforma chinesa de streaming Tencent Video teve seu final original — em que o protagonista explode vários arranha-céus — removido e substituído por uma mensagem dizendo que as autoridades venceram e salvaram o dia.

As mudanças provocaram uma reação negativa, com críticas do diretor David Fincher e do autor Chuck Palahniuk (que escreveu o romance de 1996 do qual o filme foi adaptado). A ONG Human Rights Watch descreveu o novo final como "distópico".

Mais tarde, a Tencent reverteu a maioria das mudanças, mantendo apenas cortes de cenas com nudez.

