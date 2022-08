Guerra na Ucrânia: 6 gráficos mostram impacto devastador de 6 meses de conflito

Há 1 hora

Sirenes de ataque aéreo soaram em toda a capital ucraniana, Kiev, e o presidente do país, Volodymyr Zelensky, alertou:"se alguém tentar tirar nossa terra, nossa liberdade, nossas vidas... nós nos defenderemos".

No Dia da Independência da Ucrânia e sem um fim à vista para a guerra, analisamos seu impacto através de seis gráficos, seis meses depois - desde o avanço russo até o número de pessoas mortas e deslocadas.

1. A Ucrânia antes da invasão

Antes da invasão, separatistas apoiados pela Rússia detinham uma quantidade significativa de território em Donbas, no leste da Ucrânia.

2. A Ucrânia seis meses depois

Seis meses após a invasão, é possível ver o avanço da Rússia, ganhando terreno no leste.

Mas Moscou foi forçada a sair de enormes extensões de terra perto de Kiev e de outras grandes cidades ucranianas no norte, tomadas nos primeiros dias da guerra.

As forças russas agora controlam toda a região de Luhansk e continuam a fazer pequenos avanços na região de Donetsk.

A saída das tropas ucranianas da siderúrgica Azovstal de Mariupol em maio, após um longo e sangrento cerco, deu à Rússia uma ponte terrestre para a Crimeia e controle total do Mar de Azov, incluindo a tomada de toda a costa sudeste da Ucrânia.

A Rússia ainda tem o controle militar da Crimeia, embora em agosto tenha sido atacada, com explosões sentidas perto da base aérea de Belbek, nos arredores de Sebastopol, que foi usada para ataques contra a Ucrânia.

No sul, Kherson foi a primeira cidade na Ucrânia a ser tomada pelas forças russas após a invasão, mas a Ucrânia está tentando recuperar território usando nova artilharia de longo alcance para atingir pontes sobre o rio Dnipro.

Análise da BBC News de dados do Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled) - um grupo sem fins lucrativos com sede nos EUA que registra a violência política - coloca o número de mortes desde o início da guerra até 10 de agosto em mais de 13 mil.