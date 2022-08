Guerra da Ucrânia: com que equipamento militar o mundo tem armado o país?

Ao todo, mais de 30 países forneceram grandes quantidades de equipamento militar para a Ucrânia. Mas, em algumas regiões do país, o poder de fogo das tropas ucranianas é muito menor que o dos russos.

Quais países estão fornecendo mais armas?

Em termos do total de gastos, os Estados Unidos se comprometeram a fornecer muito mais do que qualquer outro país individualmente. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, vêm o Reino Unido e a Polônia.

Em 24 de agosto (dia da independência da Ucrânia), os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda de cerca de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,3 bilhões) - a maior contribuição individual desde a invasão russa.

No mesmo dia, o Reino Unido também prometeu o envio de ajuda militar no valor de US$ 64 milhões (cerca de R$ 327 milhões) para a Ucrânia.