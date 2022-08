'Perdoar exige muito esforço', diz Meghan Markle sobre relacionamento com família real

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, falou sobre a importância do perdão durante uma longa entrevista a uma revista americana.

Aos 41 anos, Meghan disse a The Cut que "perdoar exige muito esforço", quando questionada sobre seu relacionamento com a família real britânica e seus próprios parentes.

Ela também falou sobre o relacionamento do marido, o príncipe Harry, com o pai, o príncipe Charles.

Questionada pela jornalista Alison P Davis sobre o impacto do processo que abriu contra o tabloide britânico The Mail on Sunday por ter publicado "ilegalmente" uma carta pessoal de sua autoria, Meghan respondeu: