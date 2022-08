Por que japonesas vão precisar de autorização do parceiro para tomar pílula abortiva

Enquanto segue nos EUA o debate sobre a revogação da histórica decisão do caso Roe x Wade , uma discussão sem tanto alarde acontece no Japão sobre a legalização dos chamados abortos induzidos por medicamentos.

Mas ele também afirmou que as mulheres ainda vão precisar "obter o consentimento do parceiro" para poder tomar o medicamento — uma condição que os ativistas pró-escolha chamaram de patriarcal e ultrapassada.

Origem da controvérsia

Mas muitos aspectos da antiga lei permaneceram. Então, até hoje, as mulheres que desejam abortar devem obter permissão por escrito do marido, companheiro ou, em alguns casos, do namorado.

A revogação da decisão do caso Roe x Wade, que garantia o direito ao aborto nos EUA, provocou protestos no país

"A gravidez aconteceu comigo e com meu corpo, mas preciso da permissão de outra pessoa. Isso me fez sentir impotente. Não podia tomar uma decisão sobre meu próprio corpo e meu próprio futuro."

Conseguir uma pílula abortiva também pode ser difícil e caro — o custo estimado é de cerca de US$ 700, uma vez que provavelmente envolve a internação em um hospital ou clínica —, algo que a comunidade médica no Japão diz ser necessário para proteger a saúde das mulheres.

"No Japão, depois de tomar a pílula abortiva, você tem que ficar no hospital, para que possamos monitorar a paciente. Leva mais tempo do que um aborto cirúrgico tradicional", explica Tsugio Maeda, vice-diretor da Associação Ginecológica do Japão, à BBC.