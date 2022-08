Morre Mikhail Gorbachev, o homem que pôs fim ao império soviético

Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética, morreu nesta terça-feira (30/08) aos 91 anos em Moscou. De acordo com o Hospital Clínico Central da capital russa, ele morreu após uma prolongada doença.

Gorbachev é considerado o responsável pelas reformas de abertura política e econômica que levaram à desintegração da URSS e do modelo socialista, com políticas como Perestroika (reestruturação econômica) e Glasnost (abertura política).

O processo levou Moscou a relaxar seu poder sobre as então repúblicas soviéticas, processo que culminou com a reunificação da Alemanha, em 1990, a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria.

Mas muitos na Rússia o culparam pela profunda crise econômica ocorrida com o colapso da URSS.

Em 1985, ele assumiu o posto de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Ele tinha 54 anos e era o membro mais jovem do politburo e visto como alguém que poderia reformar o decrépito sistema soviético.