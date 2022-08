A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Enchentes sem precedentes deixam um terço do Paquistão sob as águas

Há 1 hora

Um terço do Paquistão está sob as águas depois de uma onda de fortes chuvas no país, segundo autoridades. O Paquistão tem cerca de 796 mil km2, o que equivale a mais ou menos a soma dos territórios de Minas Gerais e Paraná.