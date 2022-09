Relatório da ONU acusa China de violar direitos humanos de minoria muçulmana em Xinjiang

Foto de 2019 mostra prédios do Centro de Treinamento de Habilidades Profissionais de Artux City, o qual se acredita ser um campo de detenção

O relatório avaliou acusações de abuso, as quais a China nega.

Os investigadores concluíram que há "evidências críveis" de tortura na província e que a China usa leis de segurança nacional vagas para reprimir os direitos das minorias e estabelecer um "sistema de detenção arbitrária" em massa. Prisioneiros são submetidos a "padrões de maus-tratos" que incluem "incidentes de violência sexual e de gênero", de acordo com o documento.

Bachelet admitiu pressão para não divulgar relatório

O relatório foi encomendado pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e divulgado no último dia de Michelle Bachelet à frente do órgão.