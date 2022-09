Twitter anuncia botão 'editar' - mas só para assinantes 'premium' da rede social

O recurso só será lançado oficialmente nas próximas semanas e disponível apenas para os assinantes do Twitter Blue, que custa US$ 4,99 (cerca de R$ 26) por mês.

Os tuítes editados aparecerão sinalizados e com informações sobre data e hora, além de um link para o histórico de edição com o objetivo de "proteger a integridade da conversa e criar um registro acessível ao público do que foi dito", escreveu a empresa no blog.