Linfoma não Hodgkin: quais os sintomas do câncer da atriz Jane Fonda

Há 52 minutos

Inchaço nos gânglios do pescoço, das axilas e da virilha, suor noturno excessivo, febre, coceira na pele e perda de peso são os principais sintomas do linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que acaba de ser diagnosticado na atriz Jane Fonda.

"Me sinto com muita sorte", declarou.

Células sanguíneas afetadas

Esse tipo foi originalmente chamado de "doença de Hodgkin", mas foi renomeado como "linfoma de Hodgkin" no final do século 20.

E é justamente a mudança nos linfócitos que faz com que eles se transformem num linfoma. Essas unidades doentes se aglomeram para formar massas de células (os tumores), e muitas vezes se acumulam nos gânglios linfáticos ou em outras partes do corpo.

Linfoma de Hodgkin e não Hodgkin

Vale lembrar que os linfonodos são estruturas do sistema linfático, uma complexa rede de vasos que cobre o nosso corpo e é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico.

Esses números, do Observatório Global do Câncer (Globocan), mostram que o linfoma é o câncer de sangue mais comum entre os adultos.

O diagnóstico

As áreas comuns onde os gânglios linfáticos podem ser sentidos com os dedos são a virilha, as axilas, o pescoço, a região atrás das orelhas e a parte traseira da cabeça. Também existem gânglios linfáticos em outras áreas do corpo, como o tórax e o abdômen.