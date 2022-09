Artemis: primeira missão à Lua em meio século é adiada de novo

O lançamento do foguete mais poderoso da agência espacial dos Estados Unidos foi cancelado pela segunda vez em uma semana.

O anúncio veio depois que um vazamento foi encontrado no tanque de hidrogênio da missão Artemis I.

As tentativas lançamento foram frustradas na segunda-feira (29/8) por uma série de problemas técnicos e climáticos.

O vazamento detectado neste sábado (3/9) foi observado quando o foguete começou a ser abastecido com propelentes superfrios.

O problema está localizado na base do Sistema de Lançamento Espacial (conhecido na sigla em inglês por SLS), numa tubulação de 20 centímetros que traz o hidrogênio.

A tentativa deste sábado de lançar o foguete estava programada para acontecer em uma janela de duas horas, com início às 14h17 no horário local (15h17 no horário de Brasília).