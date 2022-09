Chile rejeita proposta de nova Constituição

Há 35 minutos

Por ampla maioria, a população do Chile decidiu neste domingo rejeitar a proposta de uma nova Constituição para o país.

Por volta das 21h30 (horário de Brasília), com 95% das mesas apuradas, a rejeição ao texto tinha quase 62% dos votos contra 38% da aprovação.

No início da noite, a vitória da rejeição era vista como irreversível. O resultado mantém em aberto o processo de mudança constitucional que se apresentava como solução para resolver as tensões sociais do país.