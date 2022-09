A misteriosa queda de um avião no mar Báltico

Um jato privado Cessna caiu no domingo (04/09) em circunstâncias misteriosas no mar Báltico, na região da costa da Letônia. Destroços e combustível foram encontrados no local.

A trajetória da aeronave, que teria quatro pessoas a bordo, começou no sul da Espanha com destino à cidade alemã de Colônia. Mas durante o percurso ela mudou a rota em direção ao mar Báltico e, por isso, passou a ser seguida por aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar capitaneada pelos Estados Unidos.