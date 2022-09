Como 'racismo ambiental' pode estar por trás de crise hídrica em cidade dos EUA

Militares dos Estados Unidos entregaram no fim de semana mais de 1 milhão de garrafas de água mineral em Jackson, uma cidade do Estado de Mississippi em que milhares de pessoas acabaram ficando sem água potável.

Segundo as autoridades, os trabalhos para restabelecer o abastecimento estão em andamento. Mas ainda não há previsão oficial para a situação se resolver.

Diversos voluntários se juntaram à Guarda Nacional para entregar água para os residentes de Jackson, que aguardam em longas filas sob um calor que passa de 30ºC. Sem água, muitas escolas precisaram fechar as portas, afetando também o acesso de alunos mais pobres à alimentação.

"Atualmente eles não podem se reunir para a aula porque não há água para cozinhar ou para os banheiros. E às vezes, essa é a única comida que os alunos têm, é o que eles comem no café da manhã e no almoço na escola", afirmou à BBC Debbie Upchurch, mãe de uma professora da cidade.

'Racismo ambiental'

Há também desigualdade no restabelecimento gradual do abastecimento de água, à medida que o conserto progride. A pressão da água foi restabelecida em residências e empresas próximas à estação de tratamento, mas as edificações mais distantes ainda têm pouca ou nenhuma pressão da água.