‘Não tinha ideia de que minha infecção no peito era leucemia’

Há 1 hora

Agora, ela aconselha que as pessoas reconheçam os sintomas da doença.

Sophie, uma britânica de 24 anos, conta que acreditou que uma infecção persistente no peito, dores de cabeça e dores no pescoço fossem causadas por estresse enquanto estudava.

Mas depois procurar atendimento médico, ela foi diagnosticada com leucemia em 2018.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Ela tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.

Segundo a organização Leukaemia UK, do Reino Unido, menos de 1% das pessoas consegue identificar os sintomas da doença, apesar de todos os dias serem diagnosticadas 28 pessoas com esse tipo de câncer no país.