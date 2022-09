Guerra na Ucrânia: qual o risco de desastre na maior usina nuclear da Europa

A agência de energia atômica da ONU lançou um apelo para a criação de uma zona desmilitarizada em torno do complexo nuclear de Zaporizhzhia, ocupado pela Rússia, na Ucrânia.

"Embora o bombardeio em curso ainda não tenha desencadeado uma emergência nuclear, continua a representar uma ameaça constante à segurança e à proteção nuclear com impacto potencial em funções críticas de segurança que podem levar a consequências radiológicas com grande importância em termos de segurança", diz a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em seu último relatório.

Os especialistas encontraram grandes danos na usina nuclear, que está no front da guerra na Ucrânia.

"A AIEA ainda está seriamente preocupada com a situação na ZNPP (acrônimo em inglês para usina nuclear de Zaporizhzhia) — isso não mudou", acrescenta o relatório.

Mas, afinal, como os combates podem danificar a usina e quão grave seria um acidente nuclear no local?

O que está acontecendo na usina nuclear?

A Rússia tomou a usina nuclear de Zaporizhzhia no início de março, na segunda semana de sua invasão da Ucrânia.

Os combates entre forças ucranianas e russas se aproximaram da usina, que fica perto da cidade de Enerhodar, e um dos prédios do complexo pegou fogo, causando preocupação em toda a Europa.

O incêndio no complexo acabou sendo apagado, mas o incidente foi seguido por uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU — e o bombardeio da usina foi condenado internacionalmente.

Desde meados de julho, as preocupações com a segurança da usina de Zaporizhzhia aumentaram, quando as forças russas foram acusadas de efetuar disparos a partir de áreas próximas à instalação.