Rainha Elizabeth 2ª: os planos para o velório e o funeral

Há 1 hora

Ela morreu pacificamente, cercada de sua família no castelo de Balmoral, na Escócia.

O velório

Quando o caixão da rainha chegar a Londres, haverá um velório no Salão de Westminster por cerca de quatro dias antes do seu funeral, permitindo que a população passe por ali.

O grande salão é a parte mais antiga do Palácio de Westminster, no coração do governo britânico.