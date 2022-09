Morte da rainha Elizabeth 2ª: como os títulos e a linha de sucessão mudaram

A rainha Elizabeth 2ª foi a monarca com o reinado mais longo da história britânica. Teve quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos.

Ela morreu em 8 de setembro de 2022 após 70 anos no trono — e foi sucedida por seu filho mais velho, Charles.

Saiba mais sobre a Família Real e a linha de sucessão a seguir:

A rainha e o príncipe Philip, duque de Edimburgo

A rainha foi a monarca mais longeva do Reino Unido, tendo reinado por 70 anos. Ela tinha 96 anos quando morreu em 8 de setembro de 2022.

Nascida em 1926, a princesa Elizabeth tornou-se rainha após a morte do pai, o rei George 6º, em 1952. Casou-se com Philip, duque de Edimburgo, em 1947 — e o casal teve quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.

Ex-príncipe da Dinamarca e da Grécia, o príncipe Philip nasceu em 1921 e serviu na Marinha Real durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o consorte mais longevo de qualquer monarca britânico — e se aposentou dos deveres reais em 2017, tendo cumprido mais de 22 mil compromissos solo.

Faleceu em 9 de abril de 2021.

Linha de sucessão

Charles se torna rei

Nascimento: 1948

O filho primogênito da rainha é agora rei Charles 3º.

O ex-príncipe de Gales se casou com Lady Diana Spencer, que ganhou o título de princesa de Gales, em 29 de julho de 1981. O casal teve dois filhos: William e Harry. Mais tarde, eles se separaram e seu casamento foi dissolvido em 1996. Em 31 de agosto de 1997, a princesa morreu em um acidente de carro em Paris.

Ele se casou com Camilla Parker Bowles em 9 de abril de 2005.

1. Príncipe William, duque da Cornualha e Cambridge

Nascimento: 1982

O príncipe William é o filho mais velho do agora rei Charles 3º e Diana, princesa de Gales — e é o primeiro na linha de sucessão ao trono.

O duque tinha 15 anos quando sua mãe morreu. Ele estudou na Universidade de St Andrews, na Escócia, onde conheceu sua futura esposa, Kate Middleton. O casal se casou em 2011.

Em seu 21º aniversário, ele foi nomeado Conselheiro de Estado — substituindo a rainha em ocasiões oficiais. Ele e a mulher tiveram seu primeiro filho, George, em julho de 2013, o segundo, Charlotte, em 2015, e o terceiro, Louis, em 2018.

O príncipe treinou com o Exército, a Marinha Real e a Força Aérea Real (RAF, na sigla em inglês) antes de passar três anos como piloto de busca e resgate da RAF em Valley, em Anglesey, norte do País de Gales. Ele também trabalhou meio período por dois anos como copiloto de ambulância aérea na região de East Anglia, no leste da Inglaterra, em paralelo a seus deveres reais. Ele deixou o cargo em julho de 2017 para assumir mais funções reais em nome da rainha e do duque de Edimburgo.

Como herdeiro do trono, seus principais deveres são apoiar o rei em seus compromissos reais.

2. Príncipe George da Cornualha e Cambridge

Nascimento: 2013

O príncipe George da Cornualha e Cambridge nasceu em 22 de julho de 2013 no St Mary's Hospital, em Londres. O príncipe William estava presente no nascimento do filho, que pesava 3,8 kg.

O príncipe George é o segundo na linha de sucessão ao trono, depois do pai.

3. Princesa Charlotte da Cornualha e Cambridge

Nascimento: 2015

A duquesa da Cornualha e Cambridge deu à luz seu segundo filho, uma menina, em 2 de maio de 2015, novamente no St Mary's Hospital. O duque esteve presente no nascimento da filha, que pesava 3,7 kg. O duque e a duquesa deram a ela o nome de Charlotte Elizabeth Diana.

É a terceira na linha de sucessão ao trono, depois do pai e do irmão mais velho, e é conhecida como Sua Alteza Real princesa Charlotte da Cornualha e Cambridge.

4. Príncipe Louis da Cornualha e Cambridge

Nascimento: 2018

A duquesa da Cornualha e Cambridge deu à luz seu terceiro filho, um menino pesando 3,8 kg, em 23 de abril de 2018, no St Mary's Hospital , em Londres.

O duque esteve presente no nascimento de Louis Arthur Charles, que é o quarto na linha de sucessão ao trono.

5. Príncipe Harry, duque de Sussex

Nascimento: 1984

O príncipe Harry treinou na Academia Militar Real de Sandhurst e se tornou um tenente do Exército, servindo como piloto de helicóptero.

Em seus 10 anos nas Forças Armadas, o capitão Wales, como ficou conhecido, serviu duas vezes no Afeganistão, de 2012 a 2013, como copiloto e atirador de helicóptero Apache. Ele deixou o Exército em 2015 e agora se concentra no trabalho de caridade, incluindo a conservação na África e a organização dos Jogos Invictus para membros das Forças Armadas feridos.

É Conselheiro de Estado desde seu 21º aniversário — e substituiu a rainha em funções oficiais.

Ele se casou com a atriz americana Meghan Markle em 19 de maio de 2018, no Castelo de Windsor. Em janeiro de 2020, o casal real anunciou que deixaria de ser membro sênior da realeza e dividiria seu tempo entre o Reino Unido e a América do Norte. Eles disseram que pretendiam "trabalhar para se tornarem financeiramente independentes".

Pouco mais de um ano depois, o Palácio de Buckingham confirmou que o casal não retornaria aos deveres reais — e abriria mão de suas nomeações militares honorárias e patrocínios reais.

6. Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Nascimento: 2019

O primeiro filho dos Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nasceu em 6 de maio de 2019, pesando 3,3kg, com o duque presente no seu nascimento. Ao nomeá-lo como fizeram, o casal optou por não usar um título para o primogênito.

Quando o nome foi anunciado, o correspondente real da BBC, Jonny Dymond, disse que a decisão era uma forte indicação de que o casal não queria criá-lo como um membro formal da realeza.

7. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Nascimento: 2021

A duquesa de Sussex deu à luz seu segundo filho em Santa Bárbara, na Califórnia, em 4 de junho de 2021. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor — que seria conhecida como Lili — ganhou este nome em homenagem ao apelido da família real para a rainha, e é seu 11º bisneto .

Diana, o segundo nome, foi em homenagem à mãe do príncipe Harry, que morreu em um acidente de carro em 1997, quando ele tinha 12 anos.

8. Duque de York

Nascimento: 1960

O príncipe Andrew, oitavo na linha de sucessão ao trono, foi o terceiro filho da rainha e do duque de Edimburgo — mas o primeiro a nascer de um monarca reinante em 103 anos.

Ele recebeu o título de duque de York ao se casar com Sarah Ferguson, que se tornou duquesa de York, em 1986. Eles tiveram duas filhas — Beatrice, em 1988, e Eugenie, em 1990. Em março de 1992, foi anunciado que o duque e a duquesa iam se separar. Eles se divorciaram em 1996.

O duque serviu por 22 anos na Marinha Real e prestou serviço ativo na Guerra das Malvinas/Falklands em 1982. Além dos compromissos reais, ele serviu como representante comercial especial do governo até 2011.

O príncipe Andrew se afastou dos deveres reais em 2019 após conceder uma entrevista à BBC sobre seu relacionamento com o bilionário americano Jeffrey Epstein, que cometeu suicídio na cadeia enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual e conspiração.

Em fevereiro, ele concordou em pagar uma quantia não revelada para encerrar um processo de abuso sexual movido contra ele nos EUA por uma das vítimas de Epstein, embora não tenha admitido a responsabilidade e tenha negado repetidamente as acusações.

9. Princesa Beatrice

Nascimento: 1988

A princesa Beatrice é a filha mais velha do príncipe Andrew e Sarah, duquesa de York. Seu título completo é Sua Alteza Real princesa Beatrice de York. Ela não tem sobrenome oficial, mas usa o nome York.

Ela se casou com o magnata do setor imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi na Capela Real de Todos os Santos, no Royal Lodge, em Windsor, em julho de 2020. O casamento estava previsto para maio, mas o coronavírus atrasou os planos.

10. Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi

Nascimento: 2021

A princesa Beatrice teve uma filha, Sienna Elizabeth, em setembro de 2021, que é a 10ª na linha de sucessão ao trono — e o 12º bisneto da rainha. A princesa Beatrice também é madrasta do filho de Mapelli Mozzi, Christopher Woolf, conhecido como Wolfie, de seu relacionamento anterior com Dara Huang.

11. Princesa Eugenie

Nascimento: 1990

A princesa Eugenie é a filha mais nova do príncipe Andrew e Sarah, duquesa de York. Seu título completo é Sua Alteza Real princesa Eugenie de York — e ela é a 11ª na linha de sucessão ao trono.

Assim como a irmã, a princesa Beatrice, ela não tem sobrenome oficial, mas usa York. Ela se casou com o namorado de longa data, Jack Brooksbank, no Castelo de Windsor em 12 de outubro de 2018.

12. August Philip Hawke Brooksbank

Nascimento: 2021

O filho da princesa Eugenie e Jack Brooksbank, August, nascido em 9 de fevereiro de 2021, é o nono bisneto da rainha.

13. O conde de Wessex

Nascimento: 1964

O príncipe Edward recebeu o título de conde de Wessex e visconde de Severn em seu casamento com Sophie Rhys-Jones em 1999. O casal tem dois filhos, Lady Louise, nascida em 2003, e James, visconde de Severn, nascido em 2007.

Após um breve período com os fuzileiros navais, o príncipe montou sua própria produtora de TV. Ele apoia o monarca a em seus deveres oficiais e realiza compromissos públicos para instituições de caridade. É o 13º na linha de sucessão ao trono.

14. James, visconde de Severn

Nascimento: 2007

O visconde de Severn é o filho mais novo do conde e da condessa de Wessex. O casal decidiu dar aos filhos títulos de "cortesia" como filhos ou filhas de um conde, em vez de príncipe ou princesa. Acredita-se que esta decisão foi tomada para evitar alguns dos encargos dos títulos reais.

15. Lady Louise

Nascimento: 2003

Nascida em 2003, Lady Louise Windsor é a filha mais velha do conde e da condessa de Wessex. No entanto, ela está mais abaixo na linha de sucessão do que seu irmão mais novo, porque nasceu antes de uma lei entrar em vigor abolindo o sistema que previa que um filho mais novo poderia substituir uma filha mais velha.

16. A princesa real

Nascimento: 1950

Anne, a princesa real, é o segundo filho e única filha mulher da rainha. Quando nasceu, era a terceira na linha de sucessão ao trono, mas agora é a 16ª. Ela recebeu o título de princesa real em junho de 1987.

A princesa Anne se casou duas vezes; seu primeiro marido, o capitão Mark Phillips, é o pai de seus dois filhos, Peter e Zara, enquanto o segundo é o vice-almirante Timothy Laurence.

A princesa foi a primeira da realeza a usar o sobrenome Mountbatten-Windsor em um documento oficial, no registro de matrimônio após se casar com o capitão Phillips.

Ela competiu em eventos equestres pela Grã-Bretanha nas Olimpíadas de Montreal em 1976 — e está envolvida com várias instituições de caridade, incluindo a Save the Children, da qual é presidente desde 1970.

17. Peter Phillips

Nascimento: 1977

Peter Phillips é o neto mais velho da rainha. Ele se casou com a canadense Autumn Kelly em 2008, e juntos eles têm duas filhas, Savannah, nascida em 2010, e Isla, nascida em 2012.

Os filhos da princesa real não possuem títulos reais, pois são descendentes da linhagem feminina. Mark Phillips recusou a oferta de um condado quando se casou para que seus filhos não tivessem títulos de cortesia.

Peter Phillips e a esposa anunciaram que estavam se divorciando em fevereiro de 2020.

18. Savannah Phillips

Nascimento: 2010

Savannah, nascida em 2010, é a filha mais velha de Peter e Autumn Phillips — e foi a primeira bisneta da rainha.

19. Isla Phillips

Nascimento: 2012

Isla, nascida em 2012, é a segunda filha de Peter e Autumn Phillips.

20. Zara Tindall

Nascimento: 1981

Zara Tindall seguiu os passos da mãe e do pai com uma carreira de equitação de grande sucesso — incluindo a conquista de uma medalha de prata nas Olimpíadas de Londres em 2012. Ela se casou com o ex-jogador de rugby da Inglaterra Mike Tindall em 2011, e o casal teve seu primeiro filho, Mia Grace, em 2014.

Os filhos da princesa real não possuem título real, pois são descendentes da linhagem feminina, mas ela permanece a 20ª na linha de sucessão ao trono. Seu pai, Mark Phillips, recusou um condado quando se casou com a princesa Anne, então eles não têm títulos de cortesia.

21. Mia Grace Tindall

Nascimento: 2014

Zara Tindall, neta da rainha, deu à luz sua primeira filha, Mia Grace, em janeiro de 2014.

22. Lena Elizabeth Tindall

Nascimento: 2018

A segunda filha do casal nasceu em 18 de junho de 2018 na Stroud Maternity Unit, em Gloucestershire, pesando 4,2 kg.

Lena Elizabeth recebeu este nome em homenagem à bisavó.

Assim como a irmã, Lena Elizabeth não possui título real — e por isso também será conhecida como Miss Tindall.

23. Lucas Philip Tindall

Nascimento: 2021