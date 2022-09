Morre rainha Elizabeth 2ª: o que acontece com notas, selos, moedas e passaportes com o rosto da monarca

Após 70 anos no trono, a rainha Elizabeth 2ª se tornou parte intrínseca da vida cotidiana dos britânicos. Eles estão acostumados a ver seu retrato, perfil e brasão em cartas, moedas e caixas de cereais — o que será que vai acontecer agora?

Tudo muda

Todas as 29 bilhões de moedas em circulação no Reino Unido têm o rosto da rainha. O desenho mais recente data de 2015, quando ela tinha 88 anos. Foi o quinto retrato de moeda criado durante seu reinado.

A Royal Mint, a Casa da Moeda britânica, não diz como ou quando começará a emitir moedas com o rosto do rei Charles 3º, mas é provável que as moedas da rainha permaneçam em circulação por muitos anos — e que o processo de substituição seja gradual.

Antes de todas as moedas britânicas serem atualizadas para o sistema decimal em 1971, era bastante comum encontrar vários monarcas nas moedas.

Embora não saibamos como será o retrato do rei, uma moeda emitida em 2018 pela Royal Mint para comemorar seu 70º aniversário nos dá uma pista. E uma coisa que parece certa é que ele será retratado virado para o lado oposto — para a esquerda. A tradição dita que a direção para qual o rosto está virado nas moedas deve alternar a cada novo monarca.

Após serem aprovados pelo governo, os novos designs serão impressos na Royal Mint, em Llantrisant, no sul do País de Gales.

A rainha aparece em todas as notas do Bank of England desde 1960 (as notas emitidas por bancos escoceses e da Irlanda do Norte não retratam a monarca). Há cerca de 4,5 bilhões de notas individuais do Bank of England no valor de cerca de £ 80 bilhões em circulação no momento. E, assim como as moedas, serão gradualmente extintas.

Todas as notas e moedas vão permanecer legalmente em circulação. O Bank of England vai avisar com antecedência se isso mudar.

Selos e caixas de correio

Desde 1967, todos os selos emitidos pelo Royal Mail, empresa de correios britânica, apresentam uma silhueta do perfil lateral da rainha Elizabeth 2ª.

O Royal Mail deixará de produzir selos da rainha — embora ainda possam ser usados ​​em cartas e encomendas — e iniciará o processo de criação de novos selos.

O novo rei já apareceu em selos antes, mas o Royal Mail ainda não disse como serão os novos designs com ele.

Além de estampar o monarca em selos, o Royal Mail coloca o monograma real em muitas caixas de correio.

Mais de 60% das 115 mil caixas postais do Reino Unido apresentam a marca EIIR da rainha Elizabeth 2ª — "E" de Elizabeth e "R" de Regina, que significa rainha. Na Escócia, elas exibem a coroa escocesa.

Fora da Escócia, quaisquer novas caixas de correio agora vão apresentar o monograma do rei — mas como o número de novas caixas instaladas é bastante baixo, pode levar algum tempo até que se veja uma delas.

Selo real de aprovação

De ketchup a caixas de cereais e perfumes, é provável que qualquer britânico tenha visto o brasão de armas real ao lado das palavras "By appointment to Her Majesty the Queen" em alguns de seus mantimentos ou outros itens de casa. São produtos aos quais foi concedido um selo real, o que significa que a empresa que os fabrica fornece regularmente à família real.

No último século, a monarca, seu consorte e o herdeiro emitiram seus próprios selos de aprovação — fazendo deles outorgantes —, e atualmente existem cerca de 900 selos de aprovação real mantidos por 800 empresas.

Quando um outorgante morre, quaisquer selos de aprovação emitidos por ele são anulados, e a empresa tem dois anos para parar de usar o brasão real. Excepcionalmente, os selos emitidos pela rainha-mãe permaneceram por cinco anos após sua morte.

Os selos que Charles emitiu como príncipe de Gales vão continuar agora que ele é rei, porque se referem à família, e não ao título.

Há uma expectativa de que o novo rei agora conceda a seu filho e herdeiro, o príncipe William, o poder de emitir seus próprios selos.

Passaportes ainda válidos

Mas não são só as moedas e selos que precisam ser atualizados.

Todos os passaportes britânicos são emitidos em nome de Sua Majestade (Her Majesty, em inglês) e ainda são válidos para viagens — mas para novos passaportes, o texto na parte interna da capa será atualizado para His Majesty (no masculino).

As forças policiais na Inglaterra e no País de Gales terão que mudar o monograma real da rainha Elizabeth 2ª no emblema do seus capacetes. Os advogados que foram nomeados pela monarca para ser Conselheiros da Rainha agora serão conhecidos como Conselheiros do Rei com efeito imediato.

E, finalmente, o hino nacional vai ter sua letra alterada — mais precisamente, o verso God Save the Queen ("Deus salve a rainha").

Depois que Charles for oficialmente proclamado rei em uma cerimônia formal, um anúncio público será feito da varanda do Palácio de St. James, incluindo a saudação: God Save the King ("Deus salve o rei").

O hino nacional será então executado com essas palavras, cantadas pela primeira vez desde 1952.

