Morre rainha Elizabeth 2ª: quem é quem na família real britânica e o que faz o rei

9 setembro 2022, 14:54 -03 Atualizado Há 1 hora

O rei Charles 3° sucedeu sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª, depois da morte dela, aos 96 anos, no Castelo Balmoral.

A rainha havia celebrado seu Jubileu de Platina mais cedo neste ano, quando ela se tornou a monarca britânica que serviu mais tempo no cargo.

O que acontece agora?

No momento em que a rainha morreu, o trono passou imediatamente para o seu herdeiro, Charles, o antigo Príncipe de Gales.

Charles deve ser oficialmente proclamado rei no sábado, no Palácio St. James, em Londres, em frente ao corpo cerimonial conhecido como Conselho de Ascensão.

O que faz o rei?

O rei é o chefe de Estado do Reino Unido. No entanto, seus poderes são simbólicos e cerimoniais, e ele se mantém politicamente neutro.

Ele vai receber despachos do governo diariamente em uma caixa de couro, como informações antes de reuniões importantes, ou documentos que precisam de sua assinatura.

A primeira-ministra normalmente se encontra com o rei às quartas-feiras no Palácio de Buckingham para mantê-lo informado sobre questões governamentais.

Esses encontros são totalmente privados e não há um registro oficial do que é dito.

O rei também tem uma série de obrigações parlamentares:

Apontar um governo - o líder do partido que ganha as eleições gerais normalmente é chamado para o Palácio de Buckingham, onde ele é formalmente convidado a formar um governo. O rei também dissolve o governo formalmente antes de uma eleição geral;

Cerimônia de Abertura do Parlamento e o Discurso do Rei - o rei dá início ao ano parlamentar com a Cerimônia de Abertura do Parlamento. Ele apresenta os planos do governo em um discurso feito no trono presente na Câmara dos Lordes;

Consentimento real - quando uma legislação é aprovada pelo Parlamento, ela precisa ser formalmente aprovada pelo rei para se tornar lei. A última vez que o consentimento real foi negado foi em 1708.

Além disso, o rei recebe chefes de Estado que visitam o país e se encontra com embaixadores e altos funcionários estrangeiros com postos no Reino Unido. Ele normalmente vai liderar o evento anual do Dia da Lembrança (em homenagem aos sacrifícios dos soldados e civis em guerras desde a Primeira Guerra Mundial) em novembro no Cenotáfio (memorial de guerra) em Londres.

O rei também é chefe da Commonwealth, uma associação de 56 países independentes, mas que fizeram parte do Império Britânico e hoje abrigam 2,4 bilhões de pessoas. Para 14 desses países, conhecidos como domínios do Commonwealth, o rei também é chefe de Estado.

A rainha e o então príncipe Charles, em 2019, na Cerimônia de Abertura do Parlamento

No entanto, desde que Barbados se tornou uma república em 2021, uma série de outros domínios do Commonwealth indicaram que podem fazer o mesmo.

A imagem do rei Charles 3° vai substituir a imagem da sua mãe nos selos reais e nas notas do Banco da Inglaterra. As palavras dentro dos passaportes britânicos serão atualizadas para "sua majestade" no masculino (em inglês, a expressão tem gênero e será mudada de "her majesty" para "his majesty").

E o trecho do Hino Nacional que diz "Deus salve a rainha" será mudado para "Deus salve o rei".

Como funciona a sucessão?

A ordem de sucessão determina qual membro da família real assume como monarca quando o atual morre ou abdica. O primeiro na linha - herdeiro do trono - é a filha ou filho mais velho do monarca.

Como primogênito da rainha Elizabeth, Charles se tornou rei com a morte da mãe, e sua esposa, Camilla, se tornou rainha consorte.

As regras de sucessão foram modificadas em 2013 para garantir que filhos homens não tenham precedência em relação a irmãs mais velhas.

O herdeiro do rei Charles é seu filho mais velho, príncipe William, que herda o título de Duque da Cornualha do pai. No entanto, ele não se torna automaticamente o Príncipe de Gales - algo que precisará ser concedido pelo rei.

O filho mais velho de William, o príncipe George, é o segundo na linha para o trono, e sua filha mais velha, a princesa Charlotte, é a terceira.

O que acontece na coroação?

A coroação é a cerimônia na qual o monarca é formalmente coroado. Ela acontece depois de um período de luto pela antiga soberana.

Elizabeth 2ª se tornou rainha de 6 de fevereiro de 1952 quando seu pai, o rei George 6º morreu, mas só foi coroada em 2 de junho de 1953.

Sua coroação foi a primeira a ser exibida ao vivo na TV, e foi assistida por mais de 20 milhões de pessoas.

Há 900 anos a coroação acontece na Abadia de Westminster - William, o Conquistador, foi o primeiro monarca a ser coroado no local, e Charles será o 40º. É um serviço religioso anglicano, conduzido pelo Arcebispo de Canterbury.

O monarca é ungido com "óleo sagrado" e recebe a orbe e o cetro, símbolos da realeza. No ápice da cerimônia, o arcebispo colocará a coroa de St. Edward na cabeça de Charles - a coroa é feita de ouro e é a mesma desde 1661.

A rainha Elizabeth foi a 39ª monarca a ser coroada na Abadia de Westminster

A coroa é a principal das Jóias da Coroa na Torre de Londres, e só é usada pelo monarca no momento da coroação.

Diferentemente dos casamentos reais, a coroação é um evento de Estado - é o governo que paga pelo evento e escolhe a lista de convidados.

Quem mais faz parte da família real?

Membros da família real comemoraram o aniversário da rainha Elizabeth em 2019

O duque da Cornualha e de Cambridge (príncipe William) é o filho mais velho do rei Charles e sua primeira esposa, Diana, Princesa de Gales . Ele é casado com a duquesa da Cornualha e de Cambridge (Catherine Middleton). Eles têm três filhos: o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis .

(príncipe William) é o filho mais velho do rei Charles e sua primeira esposa, . Ele é casado com (Catherine Middleton). Eles têm três filhos: o a e o . A Princesa Real (princesa Anne) é a segunda filha da rainha e a única filha mulher. Ela é casada com o vice-almirante Timothy Laurence. Ela tem dois filhos com seu primeiro marido, o capitão Mark Phillips: Peter Phillips e Zara Tindall.

(princesa Anne) é a segunda filha da rainha e a única filha mulher. Ela é casada com o vice-almirante Timothy Laurence. Ela tem dois filhos com seu primeiro marido, o capitão Mark Phillips: Phillips e Zara Tindall. O conde de Wessex (príncipe Edward) é o filho mais jovem da rainha. Ele é casado com a condessa de Wessex ( Sophie Rhys-Jones). Eles têm dois filhos: Louise e James Mountbatten-Windsor.

(príncipe Edward) é o filho mais jovem da rainha. Ele é casado com a Sophie Rhys-Jones). Eles têm dois filhos: Louise e James Mountbatten-Windsor. O duque de York (príncipe Andrew) é o terceiro filho da rainha e segundo filho homem. Ele tem duas filhas com sua ex-esposa, a duquesa de York (Sarah Ferguson): a princesa Beatrice e a princesa Eugenie. O príncipe Andrew se afastou dos seus deveres reais em 2019 depois de dar uma entrevista controversa sobre acusações de que ele teria abusado sexualmente de Virginia Giuffre. Em fevereiro de 2022 ele pagou uma quantia não divulgada para fechar um acordo em um processo de assédio sexual que a jovem abriu contra ele nos EUA.

(príncipe Andrew) é o terceiro filho da rainha e segundo filho homem. Ele tem duas filhas com sua ex-esposa, a (Sarah Ferguson): a princesa Beatrice e a princesa Eugenie. O príncipe Andrew se afastou dos seus deveres reais em 2019 depois de dar uma entrevista controversa sobre acusações de que ele teria abusado sexualmente de Virginia Giuffre. Em fevereiro de 2022 ele pagou uma quantia não divulgada para fechar um acordo em um processo de assédio sexual que a jovem abriu contra ele nos EUA. O duque de Sussex (príncipe Harry) é irmão mais jovem de William. Ele é casado com a duquesa de Sussex (Meghan Markle). Eles têm dois filhos: Archie e Lilibet Diana. Em 2020, eles anunciaram que estavam se afastando dos deveres reais e se mudaram para os EUA.

Onde os membros da família real moram?

O rei Charles e a rainha consorte devem se mudar para o Palácio de Buckingham. Eles viviam anteriormente na Casa Clarence, em Londres, e na Casa Highgrove, em Gloucestershire.

O príncipe William e a duquesa da Cornualha e de Cambridge recentemente se mudaram do Palácio de Kensington, no leste de Londres, para o Chalé Adelaide, na propriedade real de Windsor.

Os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte caminham de mãos dadas com os pais, o duque e a duquesa da Cornualha e de Cambridge, no primeiro dia de aula

O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis frequentam a escola Lambrook, próximo à cidade de Ascot, no condado de Berkshire.

O príncipe Harry e a duquesa de Sussex moram na Califórnia, nos EUA.

O que os britânicos pensam da monarquia?

Uma pesquisa do instituto de pesquisa YouGov feita na época do Jubileu de Platina de Elizabeth 2ª, em julho, sugeriu que 62% dos britânicos acham que o país deveria manter a monarquia. Cerca de 22% dizem que o país deveria ter um chefe de Estado eleito.

O resultado sugere que houve um declínio na aprovação da monarquia na última década: em 2012, a aprovação era de 75%.

Embora haja apoio majoritário à monarquia entre os mais velhos, o índice de aprovação cai entre os mais jovens.

Em 2011, quando o YouGov começou a pesquisar a questão, 59% dos jovens de 18 a 24 anos achavam que a monarquia deveria continuar. Em 2022, jovens com essa visão somam 33%.