Charles 3º: Antigua e Barbuda planeja referendo sobre manter rei como chefe de Estado

Há 35 minutos

Antigua e Barbuda deve fazer um referendo sobre se tornar uma república após a morte da rainha Elizabeth 2ª, segundo afirmou o primeiro-ministro do país no domingo (11/09).

Antigua e Barbuda é um dos 14 países, além do Reino Unido, que tem o monarca britânico, agora Charles 3º, como chefe de Estado.

Browne disse que vai promover o referendo se for reeleito no ano que vem, o que é esperado, uma vez que seu partido comanda atualmente 15 dos 17 assentos do Parlamento.