Seis vezes em que a rainha nos fez rir

Há 58 minutos

Crédito, Max Mumby/Indigo Legenda da foto, A rainha era conhecida por ser boa de mímica

O papel da rainha Elizabeth 2ª na vida pública era bem coreografado, e muitas vezes ela tinha que manter uma feição séria. Em seus últimos anos, contudo, ela nos deu um vislumbre de seu senso de humor.

Desde compartilhar um sanduíche de marmelada com o urso Paddington até fazer "photobombing" com jogadoras de hóquei australianas, aqui está uma retrospectiva de alguns de seus momentos mais engraçados.

Uma festa do chá do jubileu com o urso Paddington

Legenda do vídeo, Assista: A rainha encontra o urso Paddington para uma festa no palácio

Como parte de suas comemorações do Jubileu de Platina em junho, a rainha foi filmada tomando chá com o urso Paddington, em uma esquete que abriu a Festa da BBC no Palácio, marcando seus 70 anos no trono.

Quando as comemorações estavam prestes a começar, Paddington ofereceu a ela seu lanche preferido, um sanduíche de marmelada. "Eu sempre guardo um para emergências", ele lhe disse, tirando um de debaixo de seu famoso chapéu vermelho.

"Eu também", respondeu a rainha, abrindo sua bolsa preta e tirando o seu.

Quando a rainha encontrou James Bond

Legenda do vídeo, Assista: 'Boa tarde Sr Bond' - quando a rainha encontrou 007

Como parte da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, a rainha fez uma entrada dramática com a ajuda de outro ícone britânico: James Bond.

Em uma esquete criada pelo diretor Danny Boyle, a rainha recebeu a visita de 007 no Palácio de Buckingham, antes de os dois partirem juntos de helicóptero. Ela então apareceu para saltar de paraquedas no Estádio Olímpico para cumprimentar a multidão que aplaudia.

Invictus Games

Legenda do vídeo, A rainha e o príncipe Harry responderam ao desafio Invictus Games de Barack e Michelle Obama

Em 2016, a rainha apareceu em outro videoclipe viral, desta vez com seu neto, o príncipe Harry, para promover os Invictus Games.

A dupla assistiu a uma mensagem em vídeo do ex-presidente e ex-primeira-dama dos EUA Barack e Michelle Obama, que lançaram um desafio esportivo ao príncipe Harry.

A rainha não se incomodou. "Oh, realmente, por favor", disse ela.

Cortando um bolo com uma espada cerimonial

Legenda do vídeo, A rainha insistiu em cortar um bolo com uma espada cerimonial num evento no Eden Project, em Cornwall.

A rainha cortou muitos bolos durante sua vida, uma vez com uma espada cerimonial. Ela experimentou o método menos ortodoxo em um evento de caridade na Cornualha.

Quando um voluntário a lembrou de que uma faca padrão estava disponível, a rainha não se intimidou.

"Eu sei que tem", ela retrucou, continuando a segurar a espada. "Isso é mais incomum."

'Photobombing' com jogadoras de hóquei australianas

Crédito, @_JaydeTaylor

Em 2014, duas jogadoras de hóquei australianas ficaram surpresas quando a rainha apareceu sorrindo no fundo de sua foto nos Jogos da Commonwealth em Glasgow.

Jayde Taylor (à esquerda) postou a primeira imagem no Twitter e disse: "Ahhh, a rainha fez um 'photobomb' na nossa selfie!", com o tuíte instantaneamente se tornando viral.

Rindo de um enxame de abelhas

Crédito, Chris Young / PA Media

A rainha foi acompanhada por seu marido, o falecido duque de Edimburgo, em milhares de compromissos oficiais.

Mas durante uma revisão militar no Castelo de Windsor em 2003, um enxame de abelhas abalou a execução normalmente eficiente dos eventos. O casal real viu o aspecto engraçado, capturado na câmera pelo fotógrafo Chris Young.