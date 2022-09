Rainha Elizabeth 2ª: o dia-a-dia dos eventos até o funeral em 19 de setembro

Crédito, Getty Images

O caixão da rainha está em Balmoral, mas em breve embarcará em uma jornada para Londres antes de seu funeral de Estado na segunda-feira de 19 de setembro.

Durante este período de luto nacional no Reino Unido, a população terá a chance de prestar condolências na cidade escocesa de Edimburgo e, posteriormente, em Londres.

O rei Charles 3º, por sua vez, embarcará em uma turnê pelas quatro nações que compõem o Reino Unido.

Veja, a seguir, os detalhes sobre o que acontece nos próximos dias.

O caixão da rainha, feito de carvalho, que permaneceu no sábado (10/9) no salão de baile do castelo de Balmoral, será transportado pelos guardas de caça reais para um carro funerário.

O corpo partirá de Balmoral por volta das 10h do horário local, prosseguindo lentamente em uma viagem de seis horas até Edimburgo, que fica a cerca de 160 km de distância por terra.

O caixão chegará ao palácio de Holyroodhouse - residência oficial do monarca britânico na capital escocesa - e ficará na Sala do Trono.

Em Londres, o rei se reunirá com o secretário-geral da Commonwealth no Palácio de Buckingham. Mais tarde, receberá na sala do palácio chamada de Bow Room os altos comissários dos países dos quais é chefe de Estado.

O rei Charles começará o dia com uma visita ao Salão de Westminster, onde membros das duas câmaras do Parlamento se reunirão para expressar suas condolências.

Acompanhado por Camilla, a rainha consorte, o rei viajará de avião para Edimburgo como parte da Operação Spring Tide, o codinome de sua primeira viagem pelas quatro nações do Reino Unido como monarca.

À tarde, o caixão da rainha seguirá em procissão até a Catedral de Saint Giles, acompanhado pelo rei e por membros da Família Real.

O corpo da rainha ficará em St Giles por 24 horas, período em que o público poderá prestar suas homenagens.

O rei retornará então a Holyrood, onde terá uma audiência com o primeiro-ministro escocês Nicola Sturgeon. Ele e a rainha consorte comparecerão ao Parlamento escocês, onde receberão uma moção de condolências.

À noite, o rei Charles realizará uma vigília com membros da Família Real na catedral de St Giles.

O rei seguirá em sua jornada pelas quatro nações do Reino Unido com uma visita a Belfast, na Irlanda do Norte, acompanhado por Camilla. Na sequência, eles viajarão para o castelo de Hillsborough para ver uma exposição sobre a longa ligação da rainha com a Irlanda do Norte.

Charles se reunirá então com o secretário de Estado da Irlanda do Norte, Chris Heaton-Harris, e com outros líderes partidários. Também receberá uma mensagem de condolências liderada pelo presidente da assembleia da Irlanda do Norte.

Depois de um encontro com líderes religiosos, o rei Charles e Camilla participarão de uma oração na catedral de Santa Ana, retornando depois a Londres.

Enquanto isso, na Escócia, o caixão da rainha seguirá à tarde da Catedral de St Giles para o aeroporto de Edimburgo, de onde partirá para a RAF Northolt de avião acompanhado pela princesa Anne.

A estimativa é que o voo chegue a Londres pouco antes das 19h (horário local).

De lá, o caixão seguirá para o palácio de Buckingham, residência oficial dos monarcas britânicos em Londres desde 1837. A chegada será testemunhada pelo rei Charles 3º e Camilla, a rainha consorte, antes de seguir para a sala chamada de Bow Room.

O corpo da rainha será transferido do palácio de Buckingham para o Salão de Westminster.

Envolto pelo Estandarte Real, o caixão seguirá em procissão acompanhado por um desfile militar e por membros da Família Real. O público poderá acompanhar a jornada pelas ruas de Londres e pelos televisores que serão colocados para a ocasião nos parques reais da capital.

Uma vez no salão de Westminster, o caixão ficará em uma plataforma elevada conhecida como catafalco e terá em cima a Coroa do Estado Imperial, o orbe e o cetro.

Cada canto da plataforma será guardado por soldados das unidades que servem a Casa Real.

Uma breve cerimônia será realizada e, então, será permitido ao público entrar.

Entre as 02h e as 05h serão realizados ensaios para o deslocamento do caixão de New Palace Yard à abadia de Westminster e, na sequência, para o Arco de Wellington.

O dia também marca o primeiro dos quatro dias de velório público da rainha no Salão de Westminster.

Centenas de milhares de pessoas poderão prestar suas homenagens na construção que data do século 11, a parte mais antiga do palácio de Westminster e o coração do governo britânico. Os detalhes sobre a participação do público serão divulgados posteriormente.

O rei Charles 3º também deve visitar o País de Gales.

O funeral de Estado da rainha acontecerá neste dia na abadia de Westminster, às 11h (horário local).

Chefes de Estado de todo o mundo serão convidados a se juntar aos membros da Família Real para lembrar a vida e o trabalho da rainha.

Políticos britânicos proeminentes e ex-primeiros-ministros também devem participar da cerimônia, que será transmitida pela televisão.