'Nossos meninos vieram': moradores de cidades reconquistadas pela Ucrânia comemoram retirada de tropas russas

Há 52 minutos

Uma contra-ofensiva do Exército ucraniano retomou parte do território que há meses vinha sendo ocupado por soldados russos no país.

No domingo (11/9), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as forças teriam recapturado mais de 3 mil km² no leste – se confirmado o número, ele indica que as forças de Kiev mais que triplicaram seus ganhos em pouco mais de 24 horas.

O rápido avanço fez com que as tropas entrassem no sábado (10/9) em importantes cidades da região, como Izyum e Kupiansk.

A BBC não conseguiu verificar os dados de forma independente, e jornalistas tiveram o acesso negado às frentes de batalha.