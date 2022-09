Elizabeth 2ª: quem vai ficar com os cachorros corgi da rainha

Há 8 minutos

A rainha, fotografada em janeiro de 2022, com Candy, um cruzamento de dachshund com corgi

Crédito, AFP via Getty Images

Os famosos cães corgis da rainha Elizabeth 2ª vão morar com um dos seus filhos, o príncipe Andrew, e sua ex-esposa, Sarah, confirmou a BBC.

A rainha também tinha um dorgi — cruzamento entre um dachshund e corgi — chamado Candy, com o qual ela foi fotografada em janeiro.

A associação era tão forte que as pessoas quase imediatamente começaram a perguntar quem adotaria os animais.

Uma fonte próxima ao príncipe Andrew disse à BBC: "Os corgis vão voltar a viver no Royal Lodge com o duque e a duquesa. Foi a duquesa quem encontrou os filhotes que foram presenteados à Sua Majestade pelo duque".

"A duquesa criou um vínculo com Sua Majestade ao levar os cachorros para passear e andar a cavalo, e mesmo depois do divórcio, ela continuaria sua grande amizade com Sua Majestade, levando os cães para passear em Frogmore e batendo papo."