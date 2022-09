Elizabeth 2ª: como o luto pela morte da rainha reaproximou príncipes William e Harry

Sean Coughlan

Correspondente real

Há 50 minutos

Crédito, PETER NICHOLLS Legenda da foto, Os casais fizeram uma caminhada inesperada juntos em Windsor

A imagem dos príncipes William e Harry saudando juntos os súditos em Windsor no sábado (10/09) foi uma das cenas mais inesperadas e marcantes dos dias sombrios que sucederam a morte da avó deles, a rainha Elizabeth 2ª.

Com suas respectivas esposas, Kate e Meghan, eles cumprimentaram as pessoas que aguardavam em frente ao Castelo de Windsor — algo que parecia impensável na semana passada, quando Harry e a mulher retornaram ao Reino Unido.

Até então, o que se falava era sobre rixas e diferenças intransponíveis entre casais. Dizia-se que eles estavam hospedados em casas próximas na propriedade de Windsor, mas que afetivamente estavam a muitos quilômetros de distância uns dos outros. Os casais não eram vistos juntos em público há mais de dois anos.

Isso tudo mudou na quinta-feira (08/09). Se William e Harry não estavam planejando se ver, eles foram reunidos de uma forma inesperada.

Parece que já faz muito tempo, mas à medida que as notícias sobre a rainha pioravam, e o país checava as atualizações no celular, os dois irmãos estavam viajando às pressas para Balmoral, na Escócia.

Algumas famílias podem desmoronar quando há uma perda. Os sentimentos estão exaltados e à flor da pele. Não é raro que velhas desavenças venham à tona pela dor do luto.

Crédito, POOL Legenda da foto, O príncipe Harry recebeu flores da multidão

Mas perder um ente querido também pode promover união, colocar as coisas em perspectiva e deixar as divergências de lado. Pode ser um momento para nos aproximarmos.

É claro que, olhando de fora, ninguém que assiste às imagens da TV sabe realmente o que está acontecendo. Será que foi apenas um show? Eles foram instruídos a enviar esta mensagem positiva?

William e Harry já enfrentaram um sentimento de perda imensurável quando eram bem novos, com a morte da mãe, Diana.

O público que estava aguardando para prestar sua solidariedade à família real de luto, claramente se entusiasmou com a ideia de ver William, Kate, Harry e Meghan aparecendo juntos. Por alguns minutos pelo menos, o famoso quarteto real estava de volta. E em sintonia com a opinião pública.

De acordo com fontes reais, foi o príncipe William quem estendeu o convite ao príncipe Harry e Meghan para esta caminhada.

Mesmo que este seja um momento de união, não há como disfarçar que este também é um momento de grande divergência. Os irmãos têm rumos completamente diferentes em suas vidas.

Crédito, POOL Legenda da foto, William, agora príncipe de Gales, está em uma trajetória diferente do irmão

Com a morte da rainha, William se tornou herdeiro do trono. Ele está bem ciente do que vem pela frente agora. Ganhou um status novo e muito mais importante do que o do irmão.

William é agora príncipe de Gales, como ambos até semana passada costumavam chamar o pai — isso deve parecer estranho o suficiente por si só.

Quando o reinado do rei Charles 3° foi proclamado pelo Conselho de Ascensão no sábado, William estava firme, atrás do novo monarca.

É provável que o rei e Camilla, agora rainha consorte, e William e Kate sejam um núcleo, quase uma unidade separada, no coração da monarquia. Era esse quarteto que muitas vezes aparecia junto quando Charles estava substituindo a mãe.

O príncipe Harry está em uma trajetória bem diferente, morando com Meghan e sua nova família na Califórnia, com empreendimentos de mídia, caridade e campanhas. Eles estão criando uma vida própria pós-realeza, embora ainda façam parte da família real. Geram um enorme interesse público, nem sempre positivo, e parecem conviver com um furacão midiático pairando sobre eles.

Mesmo entre os passos mais cuidadosamente coreografados do luto público, ainda há famílias e pessoas se desentendendo e fazendo as pazes.